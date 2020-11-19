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فن

سند وضهر.. أسما شريف منير تحتفل باليوم العالمي للرجل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:49 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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مصطفى كرم
احتفلت اسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت  اسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل و لا عيد الأب، انهاردة ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل و عشان كده دي فرصة احب فيها و اقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4"

وقالت اسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وابدًا ابويا حبيبي، سندي و ضهري، قاسي و لين، ديمًا في ضهري و تعب عمره كله عشاني انا و اخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا و يخلينا في مستواي كويس و ده كان ديمًا ضغطه في شغله، احن و اطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي و حمقي، راجل محترم و الناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك و يديك الصحة و مشوفش فيك حاجة وحشة ابدا.

واضافت: "ثاني اهم راجل في حياتي هو جوزي وحبييي، رفيق الكفاح و النجاح، عصبي زي ابويا بالظبط، ناري بس مفيش في طيبة قلبه، بستمد طاقتي منه لاني مشفتش و لا هشوف حد مصّر ينجح كده، جدع و مكافح، رغم اننا ناقر ونقير بس مقدرش اتخيل حياتي من غيره، ضهري برضة و حب حياتي، يا رب تحقق كل اللي بتحلم بيه لأنك تستاهل كل حاجه حلوة في الدينا، ربنا يخليك ليا و يرزقني ب طفل مجنون زيك، بجد بحبك.

وتابعت اسما: "وليد صلاح، زوج عمتي و ابويا التاني، الجندي المجهول، الرجل ده مفيش حد جدع زيه، لما امي توفت ساب بيته هو و عمتي و عاشوا معانا عشان ياخده بالهم مننا لحد ما اتجوزت و اخويا اشتغل، ١٠ سنين، حب و احتواء و حنان، هو اللي ديمًا كان بيشجعني علي الشغل و يبهدلني لو قعدت فاضية مش ورايا حاجة، كان و مازال مهتم بكل تفاصيل حياتي، وجودوا في حياتي انا و اخويا فرق في كل حاجه في حياتنا، ربنا يخليك لينا يا اجدع راجل في العالم"



وتابعت أسما شريف منير: "اخويا او ابني فؤاد، مفييييييييش حد طيب زيه، ده ابني و حبييي و اخويا، كل الناس الطيبة في كفة واخويا في كفة تانيه، فنان موهوب و احن اخ، بحبك يا حبيبي، يا رب افرح بيك ديمًا و ينجحك و تحقق كل اللي بتتمناها".

وأكملت " خدوها فرصة و عبروا عن حبكم و امتنانكم ل للرجال اللي في حياتكم.. الرجولة هي ثقافة النظرة وسط جهل العيون وهي حضارة الكلمة وسط الصمت ، وهي الذراع التي تمتد لتحمي ، والعقل الذي يفكر ليصون ، والقلب الذي ينبض ليغفر كل سنة و كل راجل حنين، طيب، سند و ضهر، حماية و حب ديمًا رجالتنا و حمايتنا". 
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