وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدون مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بسندوب ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد المدير الفنى للجهاز بوزارة البيئة والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون البيئة والمجازر وعدد من قيادات المحافظة .

وخلال الزيارة استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية إلى شرح تفصيلي حول مكونات مصنع معالجة وتدوير المخلفات ، حيث تم الإشارة إلى الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية الموجودة بمقلب سندوب والتي تقدر بنحو (950 ألف طن تراكمات ) والتي كانت على إرتفاع 34م فوق سطح الأرض و 4 م تحت سطح الأرض وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 103 مليون جنيه ، و قد تم تشييد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب على مساحة 18 فدان بطاقة إستعابية (1200 طن يوم) بتكلفة 233 مليون جنيه.

ويخدم مصنع معالجة وتدوير المخلفات مركز ومدينة المنصورة وطلخا وعدد من المدن والمراكز بمحافظة الدقهلية و يعد من أكبر مصانع معالجة وتدوير المخلفات في مصر ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية .

و أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة الدقهلية شهدت الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية (بتكلفة بلغت 234 مليون جنيه) بمدن (السنبلاوين – ميت غمر – سندوب – نبروه – بني عبيد – دكرنس – منية النصر ) بإجمالي كمية 1.9 مليون طن ، و إنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بطاقة إستعابية (1200 طن/يوم) بتكلفة 233 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة منية النصر بتكلفة 31 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الدقهلية 498 مليون جنيه.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية اثناء عملية التشغيل للمصنع وتقليل الانبعاثات داخله لمنع التأثير علي المواطنين ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية استدامة عملية التشغيل ومضاعفة العمل وتقليل المرفوضات الموجه إلي المدفن الصحي بقلابشو .