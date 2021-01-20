محمود مسلم: الإخوان مصدر الشائعات ويجب الرد بنفس الطريقة

شارك محمود مسلم رئيس تحرير الوطن ورئيس قنوات dmc، فى ويبينار كلية الإعلام حول "أساليب مواجهة الأخبار الزائفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة " .









قال مسلم :إن الأخوان مصدر كل الشائعات والاخبار المزيفة ، حيث يقومون بالتركيز على أخبار الاقتصاد ، وفى الفترة الماضية كانت 50% من الاخبار الزائفة كانت متعلقة بكورونا ، كما تحدث على أن الاخبار الزائفة ظهرت بشكل واضح عام 2014 ولكن بنسبة قليلة و لكن فى عام 2018 انتشر بشكل مبالغ فية وبدأنا الرد على هذه الشائعات .









وأشار " مسلم " خلال اللقاء ، أن الفيسبوك يساعد هذه الشائعات بشكل كبير وفى نفس الوقت صعب السيطرة عليها ، وذلك بسبب أن صفحات تنشئ من خلاله هدفها الوحيد هو بث هذه الاخبار وانتشارها ، كما اوضح انه يجب الرد على الاخباء الزائفة بنفس طريقة انتشارها .





كما أوضح بأن قنوات الأخوان معروفة بأنها هدفها ايضا نشر الشائعات ولكن من الخطئ ان نعيد نشر هذه الفيديوهات الخاطئة لانها تسبب فى وصولها الى اكبر عدد من المواطنين ويمكن البعض تصديقها .





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وفى النهاية أشاد " مسلم " بجهود المركز الاعلامى بمجلس الوزراء على مواجة هذه الشائعات بكافة الطرق والكشف عن الاخبار الصحيحة بالدليل ، أكد على أن الوعى يساهم فى الرد على الاخبار الخاطئة .



