عميد إعلام القاهرة: نعمل على توعية المواطنين لمواجهة الشائعات والأخبار الزائفة

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هذا الويبينار يأتي في التوقيت المناسب، لمواجهة الشائعات التي نشهدها على الساحة في الأخبار، فالكلية تقدم الكثير من الدراسات في هذا الصدد .

وأوضحت أن كثيرا من المواطنين يتعرضون لمثل هذه الأخبار المفبركة ، ويتم عقد هذه المناقشات لتوعية المواطن وخلق الثقة المتبادلة بينه وبين المؤسسات الإعلامية في مصر، ويتم تقديم هذه الدورات والمناقشات على أيدي خبراء ومتخصصين في هذا المجال .

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شارك العديد من الطلاب في الويبينار، لتعريفهم بأهمية دور وسائل الإعلام في مواجهة الشائعات وطرق مواجهتها.

ووجهت عميدة كلية الإعلام الشكر لكل المشاركين في هذا الويبينار.





جاء ذلك خلال الويبينار الذي عقدته كلية الاعلام بجامعة القاهرة لمناقشة أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .



