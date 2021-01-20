بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة المنيا لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ لغويا وإعلاميا

وقعت مديرية أوقاف المنيا متمثلة في الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الوزارة بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا ، والذي وقعه الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، وذلك لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ لغويا وإعلاميا.





اقرأ المزيد









وقال الشيخ سلامة عبد الرازق إن البروتوكول جاء وفق خطة وزارة الأوقاف وتوجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بالتعاون مع الجامعات المصرية لتدريب ورفع كفاءات الائمة والواعظات لغويا واجتماعيا وإعلاميا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الجهد الذي تقوم به الجامعة ومشاركة المديرية في هذه الخطوة التى سيكون لها بإذن الله أثر بالغ في رفع كفاءة الأئمة والدعاة الأمر الذي يعكس صورة للمجتمع ويعد إسهاما من الجامعة في تجديد الخطاب الديني.





مشيرا إلى أن الدورات التدريبية ستستهدف 150 إماما وواعظة وستكون في مجالات اللغة العربية وعلم الاجتماع والإعلام وعلم النفس.





ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتعاون مع مديرية أوقاف المنيا مرحبا بالبروتوكول ومؤكدا أن الجامعة تفتح أبوابها أمام الأئمة والواعظات في أي وقت.





كما حصلت مديرية الأوقاف على 1200 مصحف لتوزيعها المساجد الكبرى والأئمة أعضاء المقارئ.





وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف إن المديرية استقبلت ١٢٠٠ مصحف من مخازن الوزارة لتوزيعها على المساجد الكبرى والسادة الأئمة أعضاء المقارئ وذلك ضمن خطة الوزارة.





وقام وكيل الوزارة يرافقه الشيخان حسانين عبدالحكم حسانين مدير الدعوة ومحمد جابر رئيس قسم شؤون القرآن بالإشراف على عملية التوزيع.





وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1391 قرية بعدد 50 مركز على مستوى الجمهورية، منها 192 قرية بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا وتشمل،47 بابوقرقاص، 26قرية بالعدوة ،41 قرية بمغاغة ، 49قرية بملوى ،29 قرية بديرمواس.





وأوضح محافظ المنيا أنه تم تحديد احتياجات تلك القري ، ومنها قطاعات ( مياه الشرب - صرف صحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية - اتصالات ) ، وذلك طبقًا للنماذج الواردة من وزارة التنمية المحلية مسبقًا.



