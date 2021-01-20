96 % نسبة إنجاز جامعة الفيوم في منظومة الشكاوى الحكومية خلال 2020

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حققت نسبة إنجاز بلغت ٩٦% ضمن الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة حلها.





وأكد شديد ، أن منظومة الشكاوى الحكومية بجامعة الفيوم قد استقبلت خلال عام ٢٠٢٠ عدد ٤٧٧ شكوى منها ٣٣٥ شكوى فردية و ١٤٢ شكوى جماعية، وبلغ متوسط زمن الرد على الشكاوى ١١٤ يوم.





وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة وآليات العمل بها قد خلقت نوعا من الثقة بين الجامعة ومواطني محافظة الفيوم سواء من العاملين بالجامعة أو من خارجها، مؤكدا ضرورة أن يكون العمل بالمنظومة على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي شكاوى المواطنين وسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.











