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تعليم

96 % نسبة إنجاز جامعة الفيوم في منظومة الشكاوى الحكومية خلال 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:52 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حققت نسبة إنجاز بلغت ٩٦% ضمن الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

وأكد شديد ، أن منظومة الشكاوى الحكومية بجامعة الفيوم قد استقبلت خلال عام ٢٠٢٠ عدد ٤٧٧ شكوى منها ٣٣٥ شكوى فردية و ١٤٢ شكوى جماعية، وبلغ متوسط زمن الرد على الشكاوى ١١٤ يوم.

وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة وآليات العمل بها قد خلقت نوعا من الثقة بين الجامعة ومواطني محافظة الفيوم سواء من العاملين بالجامعة أو من خارجها، مؤكدا ضرورة أن يكون العمل بالمنظومة على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي شكاوى المواطنين وسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.



من  جانب اخر وقعت جامعة الفيوم مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بهدف التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي، والتدريب ودعم البرامج التطويرية، وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات.

وقعت مذكرة التفاهم بحضور الدكتور أحمد جابر شديد، ممثلا عن جامعة الفيوم، والدكتور محمد بيومي زهران، ممثلا عن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد ، إنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم تنظيم وعقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وحلقات العمل والأنشطة الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.

من جانبه أشار الدكتور محمد بيومي زهران،  إلى أنه سيتم تبادل الدراسات والأبحاث والمطبوعات، وتوفير البيانات والمعلومات، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الكوادر العلمية للمساهمة في عملية التدريس والتدريب والتأهيل بغرض تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والإمكانيات المادية المتاحة بالجهتين.
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