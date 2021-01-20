الرئاسة الفلسطينية تدعو بايدن لاتخاذ موقف واضح من الاستيطان

دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، إلى اتخاذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية.





وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".





ودان أبو ردينة، قرار إسرائيل بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".





وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.





ووافقت إسرائيل اليوم الأربعاء على طرح عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس.





ووفق موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، فإن 182 وحدة استيطانية ستكون في نطاق بناء مبانٍ جديدة، في حين أن الباقي سيتم في إطار توسيع مبانٍ سابقة، لزيادة عدد الوحدات الاستيطانية.





وبحسب الموقع ذاته، فإن من بين المستوطنات التي سيبنى فيها "بسجات زئيف"، و"هار حوما" بمدينة القدس، إذ سيتم فتح المزادات العلنية في النصف الثاني من الشهر المقبل.