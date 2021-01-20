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بركان إتنا يجدد ثورانه في إيطاليا ..فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:18 م
بركان إتنا
بركان إتنا
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محمود محسن
أذاعت فضائية "روسيا اليوم" لقطات مصورة لثوران بركان "إتنا" مطلقا الحمم وأعمدة الرماد والدخان في جزيرة صقلية الإيطالية.

وأكدت السلطات، عدم وجود ضرورة لإجلاء سكان المنطقة المجاورة للبركان الذي يعد الأكثر نشاطا في أوروبا.

جبل إتنا كان اسمه العربي جبل النار، ومعروف أيضًا باسم mongibeddu في اللغة الصقلية، وmongibello بالإيطالية، من اللاتينية Mons والعربية، وهو بركان نشط على الساحل الشرقي من صقلية، بالقرب من ميسينا وقطانية، ومن أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن، ويرتفع حوالي 3326 مترا (10,910 قدم).

تجدر الإشارة إلى أن هذا يختلف مع الانفجارات وهو الآن 21.6 م أقل مما كان عليه في 1865، وهو أعلى جبل في إيطاليا يقع جنوب جبال الألب. يغطي مساحة 1,190 كم مربع (460 ميلا مربعا) ومحيط قاعدته 140 كيلومترًا.

وهو ما يجعله أضخم البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، ويرتفع تقريبا ثلاثة أضعاف ارتفاع ثاني أكثر جبل ارتفاعا وهو جبل فيزوف.

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