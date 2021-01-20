موهوب بالوراثة.. أصغر مصور في مصر: بعشق الطبيعة وبحلم بالاحتراف.. فيديو

بعين الحالم والمبدع يلتقط الطفل عبد الرحمن الورداني، صاحب الـ 9 سنوات صورا للطبيعة المصرية الخلابة منذ أن كانت في الرابعة من عمره حيث بدأت شغفه يزيد ناحية جمال الطبيعة بألوانها الزاهية ليتوج مجهوده في عمره الصغير بحصد الجائزة الذهبية من ناشيونال جيوغرافيك عن رصده صور للحياة المصرية، تحت سن 16 سنة لفئة الشباب.





يحكي عبد الرحمن لـ «صدى البلد» تفاصيل حبه للتصوير وحصوله على الجائزة العالمية قائلًا: «بدأت التصوير مع والدي من 4 سنوات، وبركز على الطبيعة علشان فيها حاجات جميلة زي الأشجار والنباتات والحيوانات، لكن الفترة دي مش بتنزل كتير بسبب الكورونا، وبحاول أطور نفسي في البيت وأتعلم أكتر عن الموضوع مع أختي مريم».





يزيد شغف عبد الرحمن بالتصوير كل يوم مما دفع والديه إلى المشاركة له في معارض محلية ودولية بصوره الذي يلتقطها بقراره وعفويته ورغبته في أن يصبح مصورًا كبيرا، حيث حصد المركز الثالث من خلال مشاركته عام 2019 في مسابقة تابعة لوزارة الشباب والرياضة للتصوير تحت سن 18 سنة، ثم فاز عام 2020 في المسابقة التابعة اناشونال جيوجرافيك حاصدا المركز الأول بصورة لم يتوقع الفوز بها من ضمن 9 صورًا قدمتها للمسابقة.





«كنت باخد من بابا الكاميرا وأصور فيها».. بهذه الجملة يوضح عبد الرحمن مدى حبه للتصوير الذي ورث حبه من والده المصور الفوغرافي، محمد الوراني الذي هوي التصوير خلال الـ 4 سنوات ماضية، و حصد خلالها على 20 سنة جائزة تصوير أبرزها من الاتحاد الأوربي عام 2018 ، كما شارك في 35 معرض محلي ودولي عن تصوير الشارع من حرف تراثية وأماكن سياحية، فهو سفير للجمال للمصري.



عبد الرحمن يسير أيضًا على خطي جده الكابتن نني، شيخ مدربي حلوان، الذي رحل منذ 3 أشهر عن عمر ناهز 74 عامًا قضايا في أندية كبرى بمصر، وكان خلال هذه الفترة ينقل الموهبة إلى ابنه ومن ثم حفيده، يقول محمد الورداني: " جد عبد الرحمن كان يعشق التصوير الشخصي فالتقط لي فقط فوق ما يزيد عن 1000 صورة، فكان له دور كبير في احترافي مؤخرًا التصوير إضافة إلى والدتي التي كان لها نظرة فنية بحكم عشقها للرسم".

«جزيرة الذهب» هي أكثر الأماكن التي يحب عبد الرحمن التصوير فيها نظرًا للطبيعة الخلابة بها بعيدًا عن الأزحام، لافتًا إلى أن الصورة التي التقطها بها لفتاة تقرأ الكتاب في ضوء أبيض وأسود هي سبب فوزه في المسابقة الدولية في رحلة استمر لمدة ساعتين وسط أهالي الجزيرة اختار فيها الكادر المناسب لها بنفسه و ضبطه للكاميرا بنفسه.

يختتم والده عبد الرحمن قائلًا: « سعيد بفوز عبد الرحمن بجائزة المركز الأول في مسابقة الحياة، إضافة إلى مشاركته في ست معارض منهم معرضين بالعراق واثنين بساقية الصاوي ومعرضان أون لاين، رغم إننا بدأيين مع بعض تقريبًا إلا أنه موهوب عني، ونفسي ربنا يحفظه، ويكون أحسن مني مليون مرة، بتحقيق كل طموحه في الحياة».



