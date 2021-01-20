مطرب شاب يكشف الفرق بين الأغاني الشعبية والمهرجانات.. فيديو

قال المطرب الشاب وليد سامى ، إنه يحاول المذاكرة وتوظيف صوته ليستطيع أسعاد المستمعين له ، لافتاً إلى أنه يميل لسماع الاغانى القديمة .

وأضاف وليد سامى، خلال حواره ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه يحاول إسعاد الناس بالأغانى التى يحبونها إيًا كان لونها.





وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الاغانى الشعبية والمهرجانات ، موضحًا أن هناك اغانى مهرجانات طرب شرقية وأصحابها صوتهم رائع وجميل ، وهناك أغانى كلها طرب مثل " بنت الجيران " ، ومنها المهرجانات الكلامية فقط مثل أغانى حمو بيكا .





وتابع أن المهرجانات الشهيرة الان هى الرتم الاسكندرانى ، منوهًا إلى أن هناك نجوما كبارا يقومون بغناء المهرجانات منهم المطرب محمد فؤاد بأغنية " ليه " .