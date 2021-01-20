«التعاون الدولي» تعرض فيلما على النواب حول الشراكة التنموية مع برنامج الأغذية العالمي

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال بيانها اليوم، الأربعاء، بمجلس النواب، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف شرح المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.



