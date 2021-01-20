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برلمان

«التعاون الدولي» تعرض فيلما على النواب حول الشراكة التنموية مع برنامج الأغذية العالمي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:41 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال بيانها اليوم، الأربعاء، بمجلس النواب، فيلمًا قصيرًا حول الشراكات التنموية مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف شرح المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.

كانت وزارة التعاون الدولي، أطلقت الفيلم القصير خلال العام الماضي، في إطار احتفال وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله تعظيم قصة مصر التنموية في المحافل الدولية.
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