ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أطفال يتحدون كورونا بـ «إبرة التريكو».. قصص كفاح تلاميذ مدارس بالبحيرة لتوفير مصدر رزق لأسرهم ..شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:39 م
أطفال يتحدون الكورونا
أطفال يتحدون الكورونا بـ"إبرة التريكو"
Advertisements
اسماء الجنبيهي
تلاميذ تحدوا الظروف بـ «إبرة التريكو» للإنفاق على أسرهم في البحيرة
أصغر صانعة للمشغولات اليدوية في القرية التي تبلغ من العمر 9 سنوات
أطفال "نجع عون" بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة يحاربون الفقر والجهل


صغارًا في العُمر لكن طموحاتهم كبيرة في تعلم هذه الحرفة التي توارثوها من عائلاتهم بعد سنوات من الدهر، حرفة صناعة المشغولات اليدوية التي أصبحت السلاح الوحيد أمام أطفال "نجع عون" التي تقع في منطقة أبيس التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لمحاربة الفقر والجهل المسيطر عليهم سنوات طويلة. 
 
ولا يعرف هؤلاء الأطفال حرفة غيرها، وعلي الرغم من صعوبة تعلمها ولكنها طوق نجاة كي ينقلهم إلى مستقبل أفضل بعد سنوات في سوق العمل.
 
وتروي سارة حسين، تبلغ من العمر14 سنوات، تفاصيل تعلمها تلك الحرفة: "هاوية تلك الحرفة منذ الصغر عندما كنت أشاهد شقيقتي وهي تقوم بصناعة أنواع عديدة من المشغولات اليدوية بكل سهولة من خلال إبرة التريكو الصغيرة وكأنها فنان تشكيلي يرسم لوحات فنية عالمية".
 
تابعت "شغلي في حرفة صناعة المشغولات اليدوية لا يعتبر عائقًا أمامي في استكمال دراستي، بل تساعدني في توفير مصروفات المدرسة، الشغل بسيط بالممارسة، بعد الانتهاء من اليوم الدراسي أذهب إلى العمل في الورشة بأجر نصف يوم، في الإجازة بعد انتهاء الامتحانات أذهب إلى العمل منذ الصباح الباكر حتى الساعة 4 مساء". 

وأوضحت "تعلم الحرف اليدوية ليس أمرًا سهلًا ولكن أيضا ليس بالصعوبة التي يصعب تعلمها مع الممارسة ودوام العمل فيه ، و يعتبر مفتاح تلك الحرفة الممارسة والهوية وحب تعلمها"، مشيرة إلي أن بدايات تعلم الحرفة من أصعب المراحل، وتختلف درجة الصعوبة طبقًا لنوع المشغولات سواء مفارش أو شنط يد أو ملابس وغيرها من الأنواع المختلفة.
 

أما "حياة"، أصغر صانعة للمشغولات اليدوية في القرية التي تبلغ من العمر 9 سنوات، لها قصة أخرى  استكملت من خلالها مسيرة أشقائها الثلاث، حتى تستطيع أن  تحقق عائد شهري تساعد والدتها في تكاليف المعيشة، تقول: "تعلمت الحرفة حبا لها ولكي أستطيع توفير عائد شهري لوالدتي بعد زواج أخواتي البنات".
 
وتوضح ”حياة”، إنها كانت تعاني في بداية تعلمها كيفية استخدام إبرة التريكو، مضيفة أنها استطاعت مع الممارسة استخدامها بسهولة وأصبحت تصنع العديد من أنواع المشغولات اليدوية المختلفة في سن صغيرة.
 
أما "شيماء" التي تبلغ من العمر 16 سنة، لها قصة أخرى  لتعلم تلك الحرفة قائلة: "لم أستطع أن أستكمل مراحل تعليمي بسبب ضيق المعيشة وبُعد المدرسة عن القرية، لذلك تعلمت صناعة المشغولات اليدوية في الورشة المخصصة لذلك داخل القرية".
 
وأضافت: "صناعة المشغولات اليدوية أفضل وسيلة للحصول على مصدر رزق في تلك الظروف المعيشة الصعبة، بعد مدة قصيرة استطعت أن احترف المهنة وأصبحت الآن مسئولة عن تدريب الفتيات في القرية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

50 سنة معاناة.. قصة محمد رمضان المتحول جنسيًا لـ فريدة بالبحيرة|شاهد

قصة كفاح المرأة الأسوانية.. هناء تتحدى إعاقتها بالحرف اليدوية لإعالة أسرتها.. صور

"القومي للطفولة والأمومة": نسعى لتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للأمهات

الحرف اليدوية: نسعى لحل مشكلة مصنع جراجوس للتراث الحرفي بقنا

قومي المرأة يطلق برنامج " سر الحرفة" عن 3 حرف يدوية من التراث المصري

للوقوف على المشاكل.. "الحرف اليدوية" تلتقي ممثلي مصانع السجاد اليدوي بساقية أبو شعرة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه رسالة لـ الأحزاب المعارضة ..فيديو

وفاة استشارى نساء وتوليد بمستشفى كفر الزيات بكورونا

قرار عاجل من الشرطة السعودية بشأن عدد من الوافدين

مدرب منتخب مصر لليد: لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة

بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد

أهالى أوسيم للمسئولين: ظلام دامس ورعب يسيطران على منطقة المقابر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها

ساعدت شكوكو فى ضرب هذا الممثل بالـ "قلم" 7 مرات.. تعرف على حكاية هذه السيارة.. صور

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم