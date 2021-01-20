يُصلي لضحايا كورونا.. بايدن: أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين"، مضيفا: "قدمت في فترة صعبة من قساوة فيروس كورونا؛ لذا لا بد من مواجهة الجائحة كأمة واحدة".





وأضاف بايدن خلال خطابه الذي ألقاه بحفل تنصيبه أنني أ تعهد بحماية الدستور الامريكي مقدما الوعد بأنه سنتخطى هذا معا وكل زملائي الذين خدمت معهم بمجلس الشيوخ.





وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الولايات المتحدة تم اختبارها وخضعت للتحدى وسنعود الى العالم مرة أخرى أقوياء، مؤكدا أنه علينا أن ننحى السياسة جانبا ونواجه فيروس كورونا.





وأشار بايدن إلى أن أول قرار لي كرئيس أننى أطلب منكم مشاركتى في لحظات صامتة من الصلاة ترحما على من ماتوا بسبب جائحة كورونا من اخواتنا ونكرمهم بهذه اللحظة سأصلي وأدعو في صمت لكل من ضحوا بأنفسهم بسبب الجائحة.



