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يُصلي لضحايا كورونا.. بايدن: أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:33 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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محمود محسن
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين"، مضيفا: "قدمت في فترة صعبة من قساوة  فيروس كورونا؛ لذا لا بد من مواجهة الجائحة كأمة واحدة".

وأضاف بايدن خلال خطابه الذي ألقاه بحفل تنصيبه أنني  أتعهد بحماية الدستور الامريكي مقدما الوعد بأنه سنتخطى هذا معا وكل زملائي الذين خدمت معهم بمجلس الشيوخ.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الولايات المتحدة تم اختبارها وخضعت للتحدى وسنعود الى العالم مرة أخرى أقوياء، مؤكدا أنه علينا أن ننحى السياسة جانبا ونواجه فيروس كورونا.

وأشار بايدن إلى أن أول قرار لي كرئيس أننى أطلب منكم مشاركتى في لحظات صامتة من الصلاة ترحما على من ماتوا بسبب جائحة كورونا من اخواتنا ونكرمهم بهذه اللحظة سأصلي وأدعو في صمت لكل من ضحوا بأنفسهم بسبب الجائحة.

واستطرد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: نحن نواجه هجمة على الديمقراطية وفيروسا قاتلا ومشكلة اقتصادية ومشكلة مناخية ودور الولايات المتحدة كبير ونواجه كل هذه التحديات وسنعمل على التغلب عليها وأعدكم أن أكون على قدر المسئولية والقصة الامريكية ستستمر. 
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