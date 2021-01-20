18 فائدة لتناول البرتقال.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد تناول البرتقال.
فوائد اكل البرتقال..
1- يصفي الدم ويقتل الدود وعصيره نافع.
2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليه ويساعد على هبوط درجة الحرارة نتيجة الحمى.
3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.
4- مدر ومنظف للكلية والمثانة.
5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.
6- البرتقال يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.
7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.
8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.
9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.
10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).
11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للأنسان.
12- مضاد ضد السعال والأنفلونزا.
13- البرتقال يساعد على طرد الغازات.
14- البرتقال ينظم عمل العضلات والعروق يزيد الكالسيوم.
15- البرتقال يقضي على الامساك
16- نافع للأمراض الجلدية والجرب.
17- نافع لأورام الرحم والمبيض والمجاري البولية والبروستات.
18- نافع لحالات التهوع(التقيء).