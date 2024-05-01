"هتشوفوا وش جديد".. ستيفاني عطالله تكشف عن دورها في مسلسل "امرأة"

قالت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله عن طبيعة دورها ضمن أحداث مسلسل “إمرأة” الذى بدأ تصويره خلال الأيام الماضية.

وأضافت ستيفاني عطالله فى تصريحات صحفية، أنها بدأت تصوير مشاهد أحدث أعمالها وهو مسلسل “إمرأة” فى مدينة إسطنبول ، وأن الدور سيكون مختلف وجديد عليها لأنها تجسد دور شخصية شريرة ، معلقة: “هتشوفوا وش جديد عليا مشوفتهوش من قبل وعلى عكس دوري بمسلسل كريستال كان الشر فيه له مبرر وكان تصاعدي”.

وقصة مسلسل امرأة، تدور حول امرأة تُدعى بهار (أوزجي أوزبرنجي) تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقاً، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة ، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال خريف ٢٠٢٤ ، وهو مكون من ٩٠ حلقة.

ومسلسل إمرأة من بطولة نيقولا معوض ، مرام علي ، ستيفاني عطالله، طوني خليفة وعدد من النجوم .

وعلى صعيد آخر ، عبرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «كريستال»، والمأخوذ عن النسخة التركية.

وأكدت ستيفاني عطالله، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنها فخورة بنجاح المسلسل خلال عرض 90 حلقة، ونال إعجاب الجمهور، في الشارع وعلى السوشيال ميديا.

وأشارت ستيفاني عطالله، إلى أن النسخة التركية أيضًا حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، قائلة: «كنت أتوقع عند تقديم النسخة العربي من مسلسل كريستال سيتم تقديمها على طريقتنا، وأصريت على عدم مشاهدة النسخة التركية حتى لا أتأثر بالشخصية التركية».

وتحدثت ستيفاني عطالله، عن وجود جزء ثاني من مسلسل كريستال، قائلة: «أنا حبيت أنه خلص على مغزى، وفي كثير من الأعمال لما بتخلص بنجاح كبير بتكون أحلى»، وعن وجود جزء ثاني من المسلسل أكدت أنها لا تعرف.