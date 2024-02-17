ستيفاني عطالله تكشف حقيقة وجود جزء ثان من «كريستال» .. فيديو

عبرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «كريستال»، والمأخوذ عن النسخة التركية.

وأكدت ستيفاني عطالله، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنها فخورة بنجاح المسلسل خلال عرض 90 حلقة، ونال إعجاب الجمهور، في الشارع وعلى السوشيال ميديا.

النسخة التركى

وأشارت ستيفاني عطالله، إلى أن النسخة التركية أيضًا حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، قائلة: «كنت أتوقع عند تقديم النسخة العربي من مسلسل كريستال سيتم تقديمها على طريقتنا، وأصريت على عدم مشاهدة النسخة التركية حتى لا أتأثر بالشخصية التركية».

وتحدثت ستيفاني عطالله، عن وجود جزء ثاني من مسلسل كريستال، قائلة: «أنا حبيت أنه خلص على مغزى، وفي كثير من الأعمال لما بتخلص بنجاح كبير بتكون أحلى»، وعن وجود جزء ثاني من المسلسل أكدت أنها لا تعرف.

يُعرض برنامج سبوت لايت من تقديم الإعلامية شيرين سليمان، يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساءً، على قناة صدى البلد.