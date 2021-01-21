سمير فرج: بايدن يدرك قيمة مصر ويؤمن أنها العمود الرئيسي في المنطقة.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان عضوًا في مجلس الشيوخ 6 مرات وتولى منصب نائب الرئيس في فترة حكم اوباما لمدة 8 سنوات.





وأضاف سمير فرج، في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن بايدن عارض التخلص من مبارك في 25 يناير، وبعد أحداث 25 يناير انعقد البيت الأبيض برئاسة أوباما وكان رأي أوباما رحيل مبارك ولكن بايدن رفض لأنه كان يؤمن بأن رحيل مبارك يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة".





وتابع سمير فرج: "بايدن يؤمن بمصر وعلى علم تام بقيمتها وأهميتها، ويؤمن أن مصر العمود الرئيسي في المنطقة".





وأكد سمير فرج "فترة حكم أوباما تعتبر أسوأ فترة في العلاقات المصرية الأمريكية وبايدن أكد أنه لن يكون ولاية ثالثة لأوباما، واعتقد أن بايدن سيكون له شخصية مختلفة عن أوباما".





وتابع سمير فرج: "بادين سيواجه مشكلة تأييد وسط أمريكا بأكملها لدونالد ترامب، والأمريكيين البيض أعطوا أصواتهم لـ ترامب ولكن السود أعطوا أصواتهم لجو بايدن، وبالتالي على بايدن التوصل الى طريقة لكسب أصوات البيض في أمريكا".