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عماد الدين حسين: بايدن سيعيد صورة أمريكا التقليدية التي نعرفها.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 01:28 ص
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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محمود محسن
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الرئيس الأمريكي بايدن سيعيد صورة امريكا التقليدية التى نعرفها مؤكدا أن ترامب جعل امريكا تتحول كأنها دولة من دول العالم الثالث خاصة بعد اقتحام مبنى الكونجرس.

وأضاف "حسين" خلال لقاء له لبرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي"، أن الكلمة قالها بايدن كانت جامعة وموحدة للشعب الامريكي مشيرا إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي بايدن لها أصول هندية مما سيجعل أمربكا تبدو كأنها أرض الأحلام.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الهدف الأول للرئيس بايدن هو العمل على ازالة ارث ترامب الذي سبب انقلابات في كثير من الملفات على رأسها الملف الإقتصادي والصحي.

وأشار حسين إلى أن بايدن سيعمل على عودة امريكا لمنظمة الصحة العالمية واتفاقية المناخ وسيعدل من ملف المهاجرين. 
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