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بين الناس

استجابة لـ «صدى البلد».. الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ترد على عدم توصيل الخدمة بمشروع الـ 800 فدان

الخميس 21/يناير/2021 - 10:18 ص
صدى البلد
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وسام مختار
فى استجابة سريعة من الشركة الوطنية للغاز الطبيعى لما تم نشره بخدمة "بين الناس" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين بموقع "صدى البلد"، ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان "مواطن يستغيث من ميل عمارة سكنية بمشروع الـ800 فدان بـ أكتوبر الجديدة"، صرح الأستاذ أكرم الألفى، مسئول الشكاوى الحكومية بالشركة الوطنية للغاز الطبيعى، بأن المنطقة محل الشكوى إسكان اجتماعى ولم يتم تسكينها بالكامل من قبل جهاز المدينة حتى تاريخه.


وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكاتها الأرضية بالكامل، والشركة تقوم بعمل المتابعة اللازمة لها لتوصيل العملاء فور تسكينهم ووضع المنطقة فى خطة مستقبلية للتوصيل، حيث إن نسبة الأشغال لا تتعدى الآن 10% حاليا.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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