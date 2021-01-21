استجابة لـ «صدى البلد».. الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ترد على عدم توصيل الخدمة بمشروع الـ 800 فدان

فى استجابة سريعة من الشركة الوطنية للغاز الطبيعى لما تم نشره بخدمة "بين الناس" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين بموقع "صدى البلد"، ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان "مواطن يستغيث من ميل عمارة سكنية بمشروع الـ800 فدان بـ أكتوبر الجديدة"، صرح الأستاذ أكرم الألفى، مسئول الشكاوى الحكومية بالشركة الوطنية للغاز الطبيعى، بأن المنطقة محل الشكوى إسكان اجتماعى ولم يتم تسكينها بالكامل من قبل جهاز المدينة حتى تاريخه.









وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكاتها الأرضية بالكامل، والشركة تقوم بعمل المتابعة اللازمة لها لتوصيل العملاء فور تسكينهم ووضع المنطقة فى خطة مستقبلية للتوصيل، حيث إن نسبة الأشغال لا تتعدى الآن 10% حاليا.





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