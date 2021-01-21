ليكونوا مواطنين صالحين.. وفيق نصير: علينا مساعدة ذوي القدرات ووضعهم على الطريق.. فيديو

قال الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، إنه يهتم بذوي القدرات الخاصة وكذلك الدولة تعطي لهم اهتماما كبيرا، مضيفا أنه علينا أن نساعد ذوي القدرات ونضعهم على طريق النجاح والتفوق في حياتهم.





وأضاف نصير، في لقاء مع مراسل التليفزيون المصري، أنه يجب أن نقف بجانب الأطفال بصفه عامه حتى يكونوا مواطنين صالحين وأيضا قادة ومسئولين في المجتمع وعلى قدر كبير من المسئولية، لافتا إلى أنه حضر اليوم بحب لتعريف الأطفال بأهميه البيئه وأضاف أنه لا يوجد قائد في العالم ليس لديه حس بيئي.





وفي السياق نفسه أشارت عضو البرلمان العالمي للبيئة، إلى أن يجب الحفاظ على البيئة أولا ومن عده نواحي و شرحها ببساطه للأطفال ذوي الهمم وللمسئولين.





وأكد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن البيئة تلوثت وهذا الأمر ترتب عليه انتشار الفيروسات وضعف في مناعة الإنسان.





وتابع الدكتور، أننا في حاجة ماسه لتنمية مستدامة من خلال البيئة والاقتصاد والمجتمع والتوقف عن حروب الدمار الشامل كذلك لابد ان يكون المجتمع يد واحدة حتي نستطيع أن نسير على طريق التنمية المستدامة.



