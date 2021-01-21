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فن

من شوارع نيويورك.. جميلة عوض تتألق قبل التحضير لأعمالها

الخميس 21/يناير/2021 - 03:38 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتظهر فى الصورة بتألقها فى شوارع نيويورك قبل التحضير لاعمالها الفترة القادمة.

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وتستعد جميلة للعديد من الاعمال الفنية الفترة القادمة ابرزها مسلسل«حرب أهلية» الذي تشارك في بطولته أمام الفنانة يسرا، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل.

على صعيد آخر، تعاقدت جميلة عوض على بطولة فيلم "المحكمة"، الذي يتم التحضير له حاليا، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة محمود عبد المغني وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم.
 
كما تواصل تصوير الفيلم الرومانسي "عروستي"، الذي يشاركها بطولته أحمد حاتم، من إخراج محمد بكير وإنتاج إيهاب السرجاني
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