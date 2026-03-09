الولايات المتحدة تصنف "جماعة الإخوان" السودانية منظمة إرهابية

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الإثنين/ تصنيف "جماعة الإخوان" السودانية؛ منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، وتعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية اعتبارا من 16 مارس الجاري.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان - أن "جماعة الإخوان" السودانية تستخدم العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر أيديولوجيتها المتطرفة. وقد نفذ مقاتلوها، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات اليوم بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي والأمر التنفيذي رقم 13224.