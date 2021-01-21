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أخبار العالم

بايدن مغردا: عدنا إلى اتفاقية باريس للمناخ

الخميس 21/يناير/2021 - 04:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
غرد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلًا إن الولايات المتحدة أصبحت رسميًا منضمة ثانية لاتفاقية باريس للمناخ. 

وجاءت تغريدة بايدن تعليقًا على 15 مرسوم رئاسي وقعهم الرئيس الأمريكي بعدما دخل البيت لأول مرة، أبرزهم إلغاء الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترامب على الدول الإسلامية.

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين"
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