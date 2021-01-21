هند رشاد عن أزمة ماسبيرو: القنوات الخاصة تنطلق من استوديوهات مجهزة عكس المملوكة للدولة





أشارت النائبة هند رشاد إلى عدة مشكلات هي جوهر أزمة مبنى ماسبيرو، وتراجع المحتوى الإعلامي المُقدم من قِبل قنواته وهي قنوات الدولة الرسمية.





وقالت النائبة هند رشاد، في كلمتها خلال حضورها الاجتماع الأول للجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه يجب أن يتم تطوير ماسبيرو على قدر حجم الدولة المصرية العظيمة، وذلك بصفة أن ماسبيرو يعتبر الأيقونة الرئيسية للإعلام الوطني المصري.





وأضافت عضو مجلس النواب، أنه من الضروري دعم القنوات المحلية ذات المحتوى الثقافي كي يصل إلى كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.





وتابعت هند رشاد، يجب إتاحة فرصة متساوية للعاملين بالاعلام سواء الخاص أو الرسمي، وأن البرامج الخاصة تصدُر من استوديوهات على أعلى مستوى بالتليفزيون على العكس بالبرامج الصادرة من الاستوديوهات الصادرة من القنوات الرسمية.

وشددت هند رشاد، على ضرورة أن يتم المساواة بين القنوات الرسمية والخاصة فيما يتعلق بالتطوير، وضرورة متابعة خطة البرامج كي نضمن مسألة تنوع المحتوى المُقدم والجاذب.

وناقش الاجتماع الأول للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الخطة الاسترشادية والمقترحات الخاصة بعمل اللجنة، حيث تناول عدة محاور هامة، أبرزها متابعة المنصات الاعلامية " المجهولة " والغير مرخص لها والتي تقوم بسرقة المحتويات الإعلامية من مالكيها وعرضها على شاشتها.





أيضا، متابعة مجهودات الوزارة من أجل تدعيم الإعلام المحلي للدولة من أجل العودة به بشكل قوي على الساحة الاعلامية، ومناقشة المقترحات الخاصة بوضع بعض الضوابط التشريعية من أجل إيجاد خطة تأمين تداول المعلومات، ومتابعة الدور الاعلامي التوعوي من أجل مكافحة انتشار جائحة وباء فيروس كورونا.





كما تناول الاجتماع بعض المشكلات الموجودة في نقابة الإعلاميين، ومراجعة بعض بنود قانون تأسيس نقابة الإعلاميين ولائحة النقابة الداخلية.