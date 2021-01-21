150 ألف جنيه حد الاستفادة.. إبراهيم العربي: خدمة جديدة يوفرها برنامج الرعاية الصحية للتجار وأسرهم

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن هذا العام تضمن إضافة خدمة جديدة لمشروع الرعاية الصحية بغرفة القاهرة، وهي خدمة الموافقات الإلكترونية "خطابات التحويل للجهات العلاجية عن طريق "الواتس آب".









وأوضح أنها خدمة جديدة يوفرها برنامج الرعاية الصحية للتجار وأسرهم للحصول على خطابات التحويل للجهات العلاجية في سهولة دون تحمل أعباء الانتقال إلى إدارة البرنامج بالغرفة وفقًا للقواعد الآتية:





1- مواعيد تقديم الخدمة من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ2 ظهرًا.

2- هذه الخدمة غير متاحة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وفي غير أوقات العمل المذكورة.









وقال "العربي" إن هذا من منطلق حرص مجلس إدارة الغرفة على تقديم خدمات متميزة لمنتسبيها كنظام تكافلى بين التجار، وتم التعاقد مع 28 مستشفى في مختلف مناطق القاهرة، إلى جانب التعاقد مع جميع مستشفيات القوات المسلحة؛ حتى يحقق هذا البرنامج للتاجر المشترك أكبر استفادة.









وأشار إلى اعتماد 7 ملايين جنيه تضاف إلى الميزانية المخصصة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة لرعاية التجار وأسرهم، ليصبح إجمالى المخصص للمشروع 10 ملايين جنيه بعد أن كان 3 ملايين جنيه.









ويشمل برنامج الرعاية الصحية بغرفة القاهرة 4 أنظمة هي:

