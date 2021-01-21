إحداهن عملت موديل للحمامات.. ممثلات بدأن مسيرتهن كموديل للإعلانات قبل التمثيل

هناك العديد من الممثلات اللاتي بدأن مشوارهن الفني كموديل إعلانات، ليبدأن به فرصة لتحقيق الظهور فى التليفزيون والتحويل إلى مهنة التمثيل، فبعضهن دخلن المجال عن طريق الصدفة، والأخريات كن يهدفون له لوقت طويل، لنتعرف عليهن.









شيرين رضا

ظهرت لأول مرة فى إعلان للحمامات من إخراج طارق نور، ثم بدأت شيرين رضا مشوارها الفنى.









رانيا يوسف

مما لا يعرفه البعض، عملت رانيا يوسف كموديل إعلانات لسنوات، حيث ظهرت فى الفيديو الموسيقي لـ على الحجار على أغنية "سمرا وعيون كحيلة" كإحدى صديقات الممثلة داليا البحيرى، والجدير بالذكر أنها بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها بلقب ملكة جمال مصر ولكنها لم تفز.









ياسمين عبد العزيز

خطفت ياسمين عبد العزيز الأنظار إليها منذ الوهلة الأولى على شاشة التليفزيون منذ عملها كموديل إعلانات، حيث بدأت تتخذ خطوات أكبر فى عالم التمثيل إلى أن أصبحت الآن نجمة صف أول.