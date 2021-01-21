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اقتصاد

توفير ملايين فرص العمل.. طفرة فى قطاع مواد البناء والتشييد بسبب المشروعات القومية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:50 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، أحدثت طفرة في العديد من الصناعات ومنها قطاع مواد البناء والتشييد والبناء بالإضافة إلى أنها وفرت الملايين من فرص العمل للشباب.

وأضاف «عوض»، أن صناعات مواد البناء المحلية من أهم القطاعات التي استفادة من المشاريع القومية للدولة حيث بلغت نسبتها أكثر من 90% وأشهرها الحديد والاسمنت والطوب والمواد العازلة والسيرميك وغيرها، كما ساهمت في تحريك السوق وفتح فرص جديدة للنمو لكل القطاعات.

وأكد، أن صناعات مواد البناء كغيرها من الصناعات المرتبطة بها مثل التشييد والبناء والمقاولات في حاجة إلى محفزات بشكل مستمر، كونها من القطاعات الرئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقادرة على توظيف الشباب.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار الطاقة من أهم المدخلات التي تؤثر علي اسعار صناعات مواد البناء وبالتالي أي زيادة او انخفاض بتظهر سريعًا، مطالبًا بدعم اسعار الغاز والطاقة للمصانع.

كما شدد أحمد حسام عوض، على أهمية استمرار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم قطاع المقاولات والتشييد والبناء في ظل حائجة كورونا للحفاظ على استمرار العمل وقوة العمالة في تلك القطاعات، وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية لتمويل الشركات وتأجيل سداد بعض مستحقات الدولة وخفض أسعار الفائدة.
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