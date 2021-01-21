كيف يمكن التغلب عليها؟.. الوحدة تؤثر على المناعة وقد تسبب الوفاة المبكرة

الوحدة هي تجربة إنسانية عالمية يمكن أن تؤثر علينا بشكل سيء مثل أي مرض جسدي مع بداية العام الجديد ، يمكن أن يترك صخب الأعياد الباهت والشعور بالفراغ والعزلة وراءه أحيانًا. فكيف نتغلب عليها؟





الوحدة تجربة إنسانية طبيعية، لكن الشعور بالوحدة لفترة طويلة يمكن أن يضر بصحتنا وكما تقول الكاتبة الأمريكية فاني هاو ، فإن الشعور بالوحدة هو "رفيق غير مدعو وغير مخلوق" "ينزلق إلى جانبك" دون سابق إنذار.





يعرّف علماء النفس الوحدة بعدة طرق ، وغالبًا ما يقسمونها إلى فئات حسب مدتها ومع ذلك ، يتفق معظم المتخصصين بشكل أساسي على أن الوحدة ، على الرغم من أنها تجربة إنسانية مشتركة ، هي عاطفة غير مرغوب فيها ومؤلمة يمكن أن تؤثر على صحتنا الجسدية والعقلية .





أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الوحدة يمكن أن تؤثر على كيفية عمل جهاز المناعة لدينا ، وتضر بجودة النوم ، وتعرضنا لخطر الإصابة بأمراض القلب .





جادلت دراسة من العام الماضي بأن الشعور بالوحدة "يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة " أكثر من العوامل الصحية الأخرى.





وجدت دراسة استقصائية استهدفت البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر في الولايات المتحدة أن ما يقرب من ثلث المستجيبين تم تحديدهم على أنهم "وحيدون". أشارت التقارير التي تركز على الأطفال والشباب أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا يعانون من الشعور بالوحدة.





أخيرًا ، زعمت إحدى الدراسات التي جذبت الانتباه في وسائل الإعلام أن 35 عامًا هو العمر الذي يشعر فيه الرجال بالوحدة. باختصار ، يبدو أنه لا توجد فئة عمرية في مأمن من مواجهة هذه المشاعر الضارة.





منذ بداية شهر يناير هو أكثر الأوقات دموية في العام على ما يبدو ، مع الإثنين الأزرق الأسطوري - الذي يُزعم أنه أكثر أيام السنة كآبة ، يوم الإثنين الثالث من يناير - قاب قوسين أو أدنى ، فنحن ننظر في طرق التغلب على الشعور بالوحدة قد يؤثر ذلك على البعض منا في أعقاب العطلة الشتوية.







جون كاسيوبو ، أستاذ الخدمة المتميزة في تيفاني ومارجريت بليك في جامعة شيكاغو ، إلينوي ، تخصص في الشعور بالوحدة ، ولماذا قد نشعر بها ، وكيف يمكن أن تؤثر علينا ، وما يمكننا القيام به للتعامل معها.





أوضح البروفيسور كاسيوبو بأن مجتمعنا قد نما ليقدر الفردية والاكتفاء الذاتي أكثر فأكثر ، الأمر الذي قد يدفع الأفراد في كثير من الأحيان إلى العزلة ويرفضون الاعتراف بالوحدة عندما يواجهونها.





يشرح البروفيسور كاسيوبو في حديثه قائلًا: "لا تسمع الناس يتحدثون عن الشعور بالوحدة ، وذلك لأن الوحدة موصومة بالعار ، وهو المعادل النفسي لكونك شخصًا خاسرًا في الحياة أو شخصًا ضعيفًا ، وهذا أمر مؤسف حقًا ، لأن هذا يعني أننا على الأرجح ننكر الشعور بالوحدة ، وهو أمر لا معنى له أكثر من إنكار شعورنا بالجوع أو العطش أو الألم ".





يجادل البروفيسور كاسيوبو بأن الإنكار لا يفعل شيئًا سوى تفاقم الشعور بالوحدة وقد يؤدي إلى استراتيجيات تؤدي إلى نتائج عكسية ، مثل البحث عن مزيد من العزلة. وبالتالي ، فإن الخطوة الأولى نحو محاربة التأثير السلبي لهذه الحالة العاطفية هي إدراك أن ما نشعر به هو الشعور بالوحدة.





يتابع: "ثانيًا ، افهم ما تفعله [الوحدة] لعقلك ، بجسدك ، بسلوكك".





" من الخطر ، كعضو في نوع اجتماعي ، الشعور بالعزلة ، وافكارنا تستقر في وضع الحفاظ على الذات. وهذا يجلب معه بعض التأثيرات غير المرغوب فيها وغير المعروفة على أفكارنا وأفعالنا تجاه الآخرين ".





بمجرد أن نعترف بمشاعرنا ونفهم أنها يمكن أن تؤثر بشكل خطير على صحتنا العقلية والجسدية ، وكذلك سلوكنا ، ينصحنا البروفيسور كاسيوبو بالاستجابة لشعورنا بالوحدة من خلال تكوين وتقوية الروابط"يمكن للمرء أن يعزز العلاقات الحميمة .





أخيرًا ، "يمكن تعزيز الترابط الجماعي من خلال أن تصبح جزءًا من شيء أكبر من أنفسكم" ، فلماذا لا "تفكر في التطوع من أجل شيء تستمتع به"؟





قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي الحل الأول الذي يتبادر إلى الذهن عندما نشعر بالوحدة ؛ يبدو أنه حل سريع وسهل. ومع ذلك ، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن شبكاتنا عبر الإنترنت ، على الرغم من أنها قد تقدم وهمًا بالترابط ، تجعلنا في الواقع أكثر عزلة.





قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي منفذ الاتصال الأول لدينا ، لكنها في الواقع تجعلنا أكثر عزلة.





وجدت دراسة نُشرت العام الماضي في المجلة الأمريكية للطب الوقائي أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بالعزلة أكثر من أقرانهم الذين يكرسون القليل من الوقت للشبكات عبر الإنترنت.