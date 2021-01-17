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محافظات

الأورمان تجري 3600 عملية جراحية لمرضى القلب غير القادرين بالمنيا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:39 م
عمليات القلب
عمليات القلب
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ايمن رياض
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تواصل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بالمجان فى المنيا، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمة لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا) أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور، أو بسهم القلب بـ 250 جنيها.

وأشار شعبان إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

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وأوضح أن جمعية الأورمان نفذت 3600 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة المنيا، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

كما نجحت الجمعية في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.

وفي سياق متصل قال مدير عام الأورمان إن الجمعية تستكمل دعمها لزواج الفتيات اليتيمات وأنه ضمن خططها لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقي المساعدة فى بناء حياة جديدة وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات الى اتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن.

ولفت إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة المنيا استطاع تيسير زواج (1250) فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، مشيرًا الى أن الأورمان قد أطلقت مؤخرًا مبادرة "خير بالتقسيط" وهى مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمدة 10 شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين.

واختتم حديثه قائلا: "إن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة المنيا، حيث نجحت في دعم إتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة".

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