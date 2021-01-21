طرق علاج قرحة المعدة والمضاعفات المحتملة

يمكن أي شخص في أي عمر، بما في ذلك الأطفال، ولكنها تحدث غالبًا عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وعادة يتأثر الرجال بهذا المرض أكثر من النساء. تعد قرحة المعدة من الأمراض الشائعة في أماكن متعددة حيث





وتسبب قرحة المعدة الكثير من المتاعب للمصاب بها ومنها قيء الدم يمكن أن يظهر الدم باللون الأحمر الفاتح أو أن يكون له مظهر بني غامق محبب، يشبه القهوة المطحونة، و خروج براز داكن ولزج يشبه القطران، وألم حاد ومفاجئ في بطنك يزداد سوءًا بشكل مطرد، قد تكون هذه علامة على حدوث مضاعفات خطيرة، مثل النزيف الداخلي. خروج براز داكن ولزج يشبه القطران، وألم حاد ومفاجئ في بطنك يزداد سوءًا بشكل مطرد، قد تكون هذه علامة على حدوث مضاعفات خطيرة، مثل النزيف الداخلي.





ووفقا لما نشره موقع "NHS" طريقة علاج قرحة المعدة وستشفى معظم قرحات المعدة في غضون شهر أو شهرين، ويعتمد العلاج الموصى به لك على سبب القرحة.





يوصف لمعظم الناس دواء يسمى مثبط مضخة البروتون (PPI) لتقليل كمية الأحماض التي تنتجها المعدة والسماح للقرحة بالشفاء بشكل طبيعي.





إذا كانت عدوى بكتيريا الملوية البوابية المعروفة بجرثومة المعدة هي المسؤولة عن المعاناة من القرحة، فسيتم استخدام المضادات الحيوية أيضًا لقتل البكتيريا، مما يمنع القرحة من العودة مرة أخرى.





إذا كانت القرحة ناتجة عن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، فعادة ما يتم وصف مثبطات مضخة البروتون وسيناقش طبيبك ما إذا كان يجب عليك الاستمرار في استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.





قد يوصى باستخدام الأدوية البديلة لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مثل الباراسيتامول.





يمكن أن تعود قرحة المعدة بعد علاجها، ولكن هذا نادرا ما يحدث إذا تمت معالجة السبب الأساسي.





المضاعفات المحتملة

تعد مضاعفات قرحة المعدة غير شائعة نسبيًا، ولكنها قد تكون خطيرة جدًا وقد تهدد الحياة، و تشمل المضاعفات الرئيسية لقرحة المعدة، ما يلي:

- نزيف في موقع القرحة

- بطانة المعدة في موقع انقسام القرحة (انثقاب).