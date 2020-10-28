تصيب الكثير| اِعرف أسباب وأعراض قرحة المعدة واكتشفها بسرعة.. و5 أطعمة للعلاج في دقائق

. أعراض القرحة





أما عن أعراض القرحة الشائعة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث ..







-عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر)

-عدم الراحة عند الأكل أو الشرب (قرحة المعدة)

-آلام المعدة التي توقظك في الليل

-الشعور بالشبع بسرعة

-انتفاخ أو حرقة أو ألم خفيف في معدتك يأتي ويذهب أيامًا أو أسابيع في كل مرة ويستمر الانزعاج والالم لدقائق أو ساعات.





ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.