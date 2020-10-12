اكتشفها بسرعة.. أعراض قرحة المعدة

تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الاعمار وهى عبارة عن تقرحات تحدث في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، و تقع معظم القرح في الأمعاء الدقيقة وتسمى بقرحة الاثني عشر قرحة المعدة





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ووفقا لما ذكره موقع " familydoctor" فإنه لا يمكنك منع القرحة التي تسببها عدوى الملوية البوابية المعروفة بـ جرثومة المعدة، ومع ذلك ، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق الحد من تناول الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات. تجنب الأطعمة الحمضية (عصير البرتقال) والتوابل لتقليل الانزعاج، و تجنب الكافيين والكحول .

وتعد الام المعدة من اكثر الام الشائعة بين البشر فكيف نفرق بين المغص ومختلف مشاكل المعدة الاخرى.

ونعرض إليكم أبرز أعراض القرحة الشائعة:

-عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر)

-عدم الراحة عند الأكل أو الشرب (قرحة المعدة)

-آلام المعدة التي توقظك في الليل

-الشعور بالشبع بسرعة

-انتفاخ أو حرقة أو ألم خفيف في معدتك يأتي ويذهب أيامًا أو أسابيع في كل مرة ويستمر الانزعاج والالم لدقائق أو ساعات.





إذا أصبحت القرحة مثقوبة (ممزقة) فإنها تصبح قرحة نازفة وهذا يمكن أن يتسبب فى الأعراض التالية:





غثيان

تقيأ الدم

فقدان الوزن غير المتوقع

دم في البراز

ألم في الظهر