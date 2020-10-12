طرق علاج قرحة المعدة.. ومتى تلجأ للجراحة؟

قرحة المعدة .. هي تقرحات مفتوحة تظهر على بطانة المعدة، ويمكن أن تحدث القرحة أيضًا في جزء من الأمعاء خارج المعدة مباشرةً. تُعرف هذه بقرح الاثني عشر، ويُشار أحيانًا إلى قرحة المعدة والاثني عشر باسم القرحة الهضمية.





إذا كنت تعاني من قرحة المعدة ، فسيعتمد علاجك على سببها ومع الالتزام به ستلتئم معظم القرح في غضون شهر أو شهرين.





إذا كانت قرحة المعدة ناتجة عن عدوى بكتيرية هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) ، يوصى بدورة من المضادات الحيوية ودواء يسمى مثبط مضخة البروتون (PPI).





يوصى بهذا أيضًا إذا كان يُعتقد أن سبب قرحة المعدة هو مزيج من عدوى الملوية البوابية والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات) .





إذا كانت قرحة المعدة ناتجة عن تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، فيوصى بدورة علاج مثبطات مضخة البروتون.





ستتم أيضًا مراجعة استخدامك لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، وقد يُنصح بتناول مسكن بديل.





يتم استخدام نوع بديل من الأدوية ، يُعرف باسم مضادات مستقبلات H2 ، بدلًا من مثبطات مضخة البروتون.





في بعض الأحيان ، قد يتم إعطاؤك أدوية إضافية تسمى مضادات الحموضة لتخفيف الأعراض على المدى القصير.





قد تخضع لعملية تنظير معدة متكررة بعد 4 إلى 6 أسابيع للتأكد من أن القرحة قد شُفيت.



