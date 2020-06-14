يعالج قرحة المعدة.. فوائد مذهلة لـ الجزر

يعد الجزر من الخضروات التى له خواص المضادات الحيوية، فهو يدمر البكتيريا التي تظهر في الأمعاء ويعالج من قرحة المعدة.

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الجزر .





اقرأ أيضًا..

- يساعد عصير الجزر في التخلص من الالتهابات المعوية وفي شفاء قرحة المعدة.

- يساعد الجزر فى حماية الجلد من الآثار المؤذية لأشعة الشمس وتمكنه من استعادة عافيته بسرعة.

- يساعد في التخلص من بعض ديدان المعدة والمغص.

- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.

- مقوٍ جيد للمناعة الطبيعية.

- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

- منبه لحرقان المعدة

- يزيد إفراز الصفراء

- مدر للبول