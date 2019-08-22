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علاج قرحة المعدة بالعسل .. وصفة سحرية تزيل الألم نهائيا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:03 م
علاج قرحة المعدة
علاج قرحة المعدة بالعسل
أمينة الدسوقى
هناك فوائد عديدة لتناول العسل حيث يتميز بحلاوة طعمه كما أنه دواء فعال جدا، يستخدم لشفاء العديد من الأمراض وإدخاله كعنصر دوائي للحصول على الشفاء، نوضح طرق علاج قرحة المعدة بالعسل لما له من قيمة غذائيّة عالية، كما أنه يعتبر مصدرا جيدا للطاقة.

القرحة والعسل

لشفاء عاجل، وصحة تدوم، وجُد أنه العسل يساهم بشكل كبير فى علاج قرحة المعدة، حيث أنه يمثل دواء مناسب لمعادلة الحمضية فى المعدة لاحتوائه على مركبات علاجية ومضادات الأكسدة ذات الفوائد الصحية الكبيرة لذلك يفضل تناول ملعقة فى كل صباح قبل الإفطار وأيضا فى المساء قبل النوم بما يساهم فى تقليل ضرر الأحماض على جدار المعدة والجهاز الهضمى، كما أن العسل يمتلك تأثيرًا مضادًا لهذه البكتيريا.

علاج القرحة بالعسل ظل تحت حيز الدراسات والتجارب التى أثبتت أن عسل النحل يقوم بتخفيف آلام الحرقان فى المعدة والغثيان والقئ بما يعزز من جدار المعدة والتئام القرحة.

العسل والرمان

أثبتت الأبحاث العلمية مدى فاعلية مخلوط قشر الرمان فى علاج قرحة المعدة وتحسينها، حيث يحضر الخليط عن طريق وضع قشر الرمان فى ماء مغلى لمدة 5 دقائق ثم نقوم بتصفيته وإضافة ملعقة عسل وتشرب دافئة الأمر الذى يساهم فى التخلص من مشاكل الهضم واضطرابات المعدة ومشاكل القولون.

طرق علاجية
لم يكن العسل وحده من الطرق الطبيعية لعلاج القرحة ولكن هناك بعض الطرق العلاجية الأخرى التى تساعد على التئام المعدة، أولها، الملفوف، يعد أحد الوصفات الطبيعية لعلاج القرحة لاحتوائه على مضادات حيوية، حيث أنه غنى بفيتامين سي والذي يكافح الالتهابات المسؤولة عن قرحة المعدة هذا بالإضافة إلى قدرته على شفاء القناة الهاضمة بشكل سريع، أما الكركم، يعد من البهارات الشائعة الاستخدام فى الطعام إلا أنه كمنتج وجد أنه يعزز من الأوعية الدموية وإمكانياته لعلاج القرحة، وزيادة إفراز المخاط في القناة الهاضمة.

محظورات

رغم أن هناك بعض الأطعمة التى تساهم فى تعزيز الشفاء من قرحة المعدة إلا أن هناك بعض الأطعمة والعادات التى يجب إضافتها للمحظورات، للتعجيل بـ إلتئام القرحة، من بينها الابتعاد عن تناول الأطعمة الباردة أو الساخنة، وعدم التدخين أو تناول الكحول، أو شرب القهوة.

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