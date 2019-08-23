علاج قرحة المعدة بالماء .. احذري عدم تناول الكمية المناسبة

على الرغم من فوائده العديدة التى يجهلها البعض، يعد الماء ضمن الطرق التى يمكن من خلالها علاج قرحة المعدة، ليس ذلك فقط، ولكن أيضا يساهم شرب الماء في طرد السموم من الجسم وحرق دهون الجسم، لذلك نرصد فى السطور التالية كيفية علاج القرحة بالماء وما هى الكمية اللازمة للوصول إلى النتائج المرجوة لعلاج القرحة بالماء.



علاج قرحة المعدة بالماء



للعمل على الاستفادة القصوى من شرب المياه، هناك بعض العادات الحميدة التي يجب اتباعها من أجل علاج قرحة المعدة، حيث ينصح بشرب الماء على الريق وبعد الاستيقاظ مباشرة؛ الأمر الذى يساهم فى تنظيف المعدة، فضلا عن الابتعاد عن شرب المشروبات الساخنة جدا، بعد الوجبات الرئيسية مباشرة.



طرد السموم



الحرص على شرب الماء يوميا، يساهم فى الوقاية من العديد من الأمراض، والتى من بينها طرد السموم من الجسم والدم وعلاج أمراض القلب، فضلا عن تنظيف الكبد والكلى والأمعاء، كما يساهم في فقدان الوزن والتخلص من الدهون والسمنة.



يؤدي شرب الماء إلى تحفيز الحركة في الأمعاء، ويؤدي شرب الماء بعد الاستيقاظ مباشرة إلى تنقية القولون ما يسهل امتصاص العناصر الغذائية، وأيضا شرب الماء يخفف من حرقة المعدة وعسر الهضم لأن عسر الهضم ينجم عنه زيادة الحموضة في المعدة. وكما تنتج حرقة المعدة عن ارتجاع الأحماض إلى المريء.



ويمكن علاج قرحة المعدة بشرب الماء بكثرة، فهو يقلل من أعراض القرحة، لأنها ترطب الجسم وتصفيه من الشوائب والسموم.



نقص المياه فى الجسم



لأن شرب المياه له العديد من الفوائد للجسم إلا أن نقصه فى الجسم قد يؤدى إلى ظهور أمراض عدة، من بينها رفع منسوب الكولسترول في الدم بسبب الجفاف، فضلا عن حرمان المخ من الأكسجين الأمر الذي يؤدي إلى قلة التركيز، والشعور بصداع حاد.



كما أن هناك العديد من الكوارث الناجمة من قلة شرب المياه، حيث يترتب عليها مشكلات فى الجهاز الهضمى من بينها زيادة الأحماض فى المعدة، الأمر الذي يؤدي لحرقة وحموضة المعدة وصعوبة الهضم والإمساك وغيرها.



كما يؤدى نقص المياه إلى جفاف العين والفم والحلق، والبشرة وظهور أعراض الشيخوخة، حيث يحتاج الجسم لكميات مناسبة من المياه تحفظ له الرطوبة، فضلا عن انخفاض العرق، وبالتالى حبس السموم داخل الجسم.