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مرأة

انتبه إليها مبكرا.. اِعرف أسباب وأعراض قرحة المعدة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الأعمار، فقرحة المعدة عبارة عن تآكل أو ثقب فى طبقة الغشاء المخاطى.

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وتعد  قرحة المعدة  ناتجة عن التوتر العصبى والاستخدام المزمن للأسبرين أو مضادات الالتهابات غير السترودية و التدخين.

أما عن أعراض القرحة الشائعة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث هى عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل  وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب.

وآلام المعدة التي توقظك في الليل والشعور بالشبع بسرعة وانتفاخ أو حرقة أو ألم خفيف في معدتك.

طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة...

وبعيدا عن أسباب وأعراض القرحة كشفًا لما قدمه موقع "boldsky" عن ابرز الطرق الطبيعية لحمايتك من قرحة المعدة هى القرنبيط فهو يحتوي  على مادة السلفورافان التي تساعد في محاربة بكتيريا الملوية البوابية.

ويمكن تناول الفجل الأبيض كل يوم للقضاء على أسباب التهاب بطانة المعدة وصعوبة الهضم ومشاكل المعدة ويساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة، ويحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تمنع نمو جرثومة المعدة .

كما أن الجزر مفيدًا للغاية في تقوية بطانة المعدة، يساعد وجود فيتامين أ في الجزر في درء قرحة المعدة والتهاب المعدة أو عسر الهضم،  يمكنك حتى شرب كوب من عصير الجزر كل يوم.
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