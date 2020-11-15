انتبه إليها مبكرا.. اِعرف أسباب وأعراض قرحة المعدة

أما عن أعراض القرحة الشائعة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث هى عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب.







وآلام المعدة التي توقظك في الليل والشعور بالشبع بسرعة و انتفاخ أو حرقة أو ألم خفيف في معدتك.