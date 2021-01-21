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حوادث

موظف يختلق واقعة سرقته بالإكراه للاستيلاء على أموال شركته

الخميس 21/يناير/2021 - 11:27 ص
حبس موظف
حبس موظف
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محمد صبري
نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات إختلاق واقعة تعرض موظف بشركة للسرقة بالإكراه .

تبلغ لقسم شرطة الموسكى من كهربائى بإحدى الشركات و مدير مالى بذات الشركة حيث قرر الأول بأنه حال تواجده بدائرة القسم لشراء بعض الأدوات الكهربائية لصالح الشركة عمله ، إصطدمت به إحدى السيارات وترجل منها بعض الأشخاص قاموا بإصطحابه بالسيارة بدعوى إسعافه بإحدى المستشفيات ، إلا أنه فوجئ بقيامهم بالتوجه لإحدى الدروب الجبلية بالمقطم ، وتهديده بأسلحة بيضاء والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجروح باليدين والإستيلاء منه على مبلغ مالى خاص بالشركة عمله ولاذوا بالفرار ، وعقب ذلك توجه إلى إحدى المستشفيات لتوقيع الكشف عليه "دون تحرير تقرير طبى بحالته" وقام بالإتصال بالثانى لإخطاره بالواقعة وحضرا للإبلاغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبمناقشته أقر بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك الشركة عمله لعدم تسليمه مستحقاته المالية المتأخرة ، فأختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى عقب إستلامه من الشركة لشراء أدوات كهربائية.

 وفى سبيل ذلك قام بإخفائه وإحداث إصابته بنفسه بإستخدام سلاح أبيض "كتر" للإدعاء بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه وإختلاق الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إحداث إصابته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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