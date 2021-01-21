رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدن الجامعية ويطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن؛ المدينةَ الجامعية للطالبات صباح اليوم؛ للوقوف على إجراءات تسكين طلاب وطالبات الفرقة السادسة بكليات الطب؛ استعدادًا لاستكمال امتحانات نهاية العام لبكالوريوس الطب، والتي سوف تبدأ السبت القادم في كليات الطب؛ بالقاهرة ودمياط وأسيوط.





وخلال الزيارة شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما طالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمختلف المباني بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات.



