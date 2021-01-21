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رياضة

بكره ديجيتال.. الشباب والرياضة تطلق أولى ورش عمل التحول الرقمي

الخميس 21/يناير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق أولى ورش عمل التحول الرقمى لمبادرة "بُكرة ديجيتال " لنشر وتعزيز الثقافة الرقمية في إطار تعاون وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة .

 انطلقت اليوم فعاليات ورش عمل التحول الرقمى لمبادرة "بُكرة ديجيتال"، بمشاركة كُل من المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والسيد اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب. 
 
وتأتى هذه الورش التدريبية كخطوة أولى لتنفيذ مبادرة "بُكرة ديجيتال" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية فى منتصف ديسمبر 2020 بمحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة رقمية، وسيتم تنفيذ المبادرة بكافة المحافظات تباعًا. 

والجدير بالذكر أن مبادرة "بُكرة ديجيتال" هى مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية للشباب بكافة محافظات مصر، تهدف إلى نشر وتعزيز الثقافة الرقمية للفئات المستهدفة من النشء والشباب من سن 14 وحتى 40 عاماً لتطوير مهاراتهم الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجى، بدءً من محو الأمية الرقمية وحتى التأهيل للحصول على شهادات معتمدة بما يمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل. 

وتأتى المبادرة تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية وتضافر جهود الدولة لبناء الإنسان المصري رقميا، واستكمالا لمشروع "طور وغير" الذي تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وجهود قطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر وتعزيز الثقافة الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن.
وتستهدف ورش العمل المدربين المعتمدين بوزارة الشباب والرياضة في إطار تعزيز المعارف والمهارات الرقمية لمدربى المبادرة والمكلفين بتنفيذ الدورات التدريبية للفئات المستهدفة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات ومن خلال المحاضرات من بعد عبر الإنترنت. 

وتجدر الإشارة إلى انه سيتم إتاحة ورش العمل لكافة متدربى مبادرة بكرة ديجيتال بما يتيح الحصول على شهادة التحول الرقمى من شركة  Certiport العالمية عبر الوكيل المصرى شركة Skills Plus والقائمة على تنفيذ ورش العمل.

وتتضمن الورش عدة محاور تدريبية حول مفاهيم وأهمية التحول الرقمى، المواطن الرقمى، إدارة المعلومات والاتصالات، الأمن وسلامة المعلومات، الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والبلوك تشين، الشمول المالى، التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى التعرف وكيفية استخدام تطبيقات التحول الرقمى بما يتيح الاستخدام الآمن والفعال على تطبيقات ومنصات الخدمات .
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