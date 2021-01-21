ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

نقابة اتحاد الكتاب تتفق مع اتحاد الناشرين على نسبتها من مبيعات دور النشر

الخميس 21/يناير/2021 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

 اجتمع الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر،  مع سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لبحث سداد النسب المقررة قانونًا للنقابة من حقها فى نسبتى 2% و5% من مبيعات الناشرين . 

جاء ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي بشأن حق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في نسبتى 2% ، 5%، وبعد إرسال عدد من الإنذارات والدعاوى لعدد من دور النشر بشأن مستحقات النقابة المالية التى لم تنقطع بالتقادم. 

وخلال الاجتماع قد تم الاتفاق المبدئي في محضر اجتماع مشترك على وضع اتفاق إعلان مبادئ مشترك يضع القواعد الإجرائية للحصول - أول مرة- على حقوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر المالية الماضية التى لم تنقطع بالتقادم، والحقوق الحالية. 

كما سيكون هناك اتفاق مبشر منتظر لوقف الدعاوى والقيام بمصالحات على أساس حفظ حقوق النقابة والناشر معًا في إطار من التعاون المشترك، مع النظر فى الاقتراح المقدم بشأن وضع عقود نشر موحدة باتفاق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر واتحاد الناشرين المصريين، وذلك للمحافظة على المؤلف والناشر، وحماية  حقوق الاثنين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل الافتتاح.. إجراءات وقائية في معرض الكتاب بالأوبرا

خالد عكاشة : مصر لها السبق في وضع جذور الحضارة الإنسانية

مؤتمر الناشرين العرب الخامس يناقش صناعة المحتوى والتحديات

معارض إقليمية تجوب المحافظات لتعويض الناشرين خسائر تأجيل معرض الكتاب

بدور القاسمي تبحث مع اتحاد الناشرين العرب فرص النهوض بسوق الكتاب

رئيس اتحاد الناشرين العرب: 34% من الناشرين خرجوا من السوق بسبب التزوير

ترشيحاتنا

مزيفة وخادعة.. جسد ميلانيا ترامب يفضح أسرارها ومشاعرها الحقيقية

من حقه يطلب فلوس.. شوبير ينتقد محمد صلاح بسبب عدم ظهوره في الإعلام المصري

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

موجز السوشيال ميديا.. كارمن سليمان تطلب الدعاء من جمهورها.. حمدي الميرغني يحذر جمهوره من طريقة نصب جديدة.. عمرو دياب يحيي حفلة غدا في دبي

طقس مستقر.. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة ونسب سقوط الأمطار

أخبار التوك شو.. انخفاض شديد فى درجات الحرارة.. استشارية مناعة تنصح بالتعرض للشمس ثلث ساعة يوميًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور