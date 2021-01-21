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برلمان

48 شركة خاسرة.. هشام توفيق: هناك شركات لا أمل في إصلاحها وأي فلوس يتم ضخها فيها مكانها الأرض

الخميس 21/يناير/2021 - 03:59 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك نحو 120 شركة قطاع أعمال، منها 48 شركة خاسرة، والباقي يحقق أرباحا.


وأوضح وزير قطاع الأعمال، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال عرض بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أن هناك خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها، ما عدا بعض الشركات التي لا أمل في إصلاحها، لأن الأموال التي يتم ضخها لن تكون في مكانها وإنما في الأرض.


وأضاف أنه جار إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة، وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام.


وأشار إلى أنه تمت تسوية مستحقات مع بعض الجهات الحكومية، حيث تم توقيع تسويات مالية بقيمة 33 مليار جنيه على الشركات التابعة، وذلك للتحرر من عداد الفوائد الذي يزيد كل يوم، وبالتالي استفادت تلك الجهات أيضًا.
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