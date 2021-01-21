بروتوكول بين جامعة طنطا والأوقاف لتعزيز التعاون فى التدريس والتدريب..صور

استقبل الدكتور عماد عتمان ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، بمقر إدارة الجامعة، الشيخ السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.









وعلى هامش اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.





أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن البروتوكول يتضمن تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والجامعة في مجالات التدريس والتدريب، وذلك من خلال عقد مجموعة من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات، في مجالات تدريس علوم اللغة العربية وآدابها، بالاضافة إلى تدريس علوم الإرشاد النفسي والاجتماعى والعمل على تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف المصرية.





وأكد د.عتمان أهمية الدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تنمية ونشر الوعي الإسلامي الحنيف من خلال توجيه الوعظ والإرشاد الدينى توجيها إسلاميًا سليما والإشراف على تأهيل الخطباء والمرشدين وأئمة المساجد وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية متخصصه في نشر الوعى والمعرفة بالدين الاسلامى الحنيف.



