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فن

سوزان نجم الدين تفاضل بين عدة أعمال وتقرر مشاركتها الرمضانية قريبا

الخميس 21/يناير/2021 - 05:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلنت السورية سوزان نجم الدين إستقرارها الدائم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت نجم الدين قد إنتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في الاقصر في ثاني أفلامها المصرية " تماسيح النيل" وكان أول أفلامها بمصر قط وفار من تأليف وحيد حامد وإخراج وحيد حامد وشاركها بطولته النجوم محمود حميدة ومحمد فراج.

وتلعب سوزان في تماسيح النيل دور نادية وتتكتم سوزان نجم الدين على تفاصيل شخصيتها بالعمل.

الفيلم تإليف لؤي السيد ويخرجه سامح عبد العزيز ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم خالد الصاوي وكريم عفيفي ومصطفي خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد و هنادي مهنى.

على صعيد آخر تقرأ النجمة السورية حاليا عددا من الأعمال المتنوعة بين أفلام سينمائية أو مسلسلات رمضانية لتختار من بينها العمل القادم الذي ستدخله وهل ستشارك في أعمال رمضانية هذا العام أم لا خصوصا انه من المعروف عنها أنها نوعية جدا في خياراتها الفنية سواء في مصر أم خارجها.
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