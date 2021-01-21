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أخبار العالم

الصحة السعودية تزف بشرى بشأن سلالة كورونا المتحورة

الخميس 21/يناير/2021 - 05:24 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تماثل جميع المصابين بفيروس  كورونا المستجد السلالة المتحورة للشفاء التام والبالغ عددها 10 حالات فقط ترتبط بالسفر لدول معينة.

وبدوره أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية بالوزارة، د.عبدالله عسيري، أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة من السلالة الجديدة، أو حالات مخالطة للحالات السابقة، مشددا علي أن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة كانت السبب الرئيسي في منع انتشار المتحور.

وكانت المملكة العربية السعودية اليوم أعلنت عن تسجيل، 212 إصابة جديدة، و160 حالة تعاف، و4 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق عبر تويتر أنه ‏تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، حيث يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي. 

وأضافت: وإذا كان لديكم موعد الجرعة الثانية ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.

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