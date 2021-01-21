حسن المير: مجالس إدارات شركات القطاع الأعمال فاشلة منذ 2012





شدد حسن المير، عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق لمطالعة ما يحدث في شركة سماد طلخا على أرض الواقع، معلنا رفضه تصفية أي شركات.





جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، خلال الجلسة العامة للبرلمان،





وقال: قطاع الأعمال العام هو قطار التنمية في مصر، ووجوده مهم لإحداث التوازن في السوق إلى جانب القطاع الخاص.





وشن النائب هجوما حادا على مجالس إدارات الشركات، قائلا: منذ 2012 وحتى الآن مجالس إدارات فاشلة، متابعا: نريد مجالس الإدارات بدون واسطة أو محسوبية.





وأكد النائب، على أهمية مراعاة حقوق العمال في هذه الشركات ومنحهم حقوقهم "بما يرضي الله"، قائلا: العمال هما اللي شالوا وبيشيلوا البلد.





وأشار حسن المير، إلى أن مصنع سماد طلخا به 2500 عامل مدربين، مشددا على رفض تشريدهم والحفاظ على كافة حقوقهم.





وتساءل عضو مجلس النواب، عن مصير الشركات التي عادت من الخصخصة وهل سيتم تصفيتها بعد ذلك أم سيتم إعادة تطويرها مرة أخرى؟.