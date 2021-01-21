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ديني

عالم أزهري: تحليل الحرام وتحريم الحلال من أكبر الكبائر

الخميس 21/يناير/2021 - 06:37 م
الشيخ رمضان عبد الرازق
الشيخ رمضان عبد الرازق
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التحليل والتحريم حق الله سبحانه وتعالى، وحق رسوله تبليغًا.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن تحليل الحرام وتحريم الحلال من أكبر الكبائر وافتئات على الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن جميع ما حرمه الله في شرعنا خبيث، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ".

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله قد يحرم الطيبات في الأمم السابقة تحريم تأديب ومؤقت لا تحريم تشريع، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا"، منوهًا بأن الحرام لا يهدف للمضايقة وإنما لاستقرار وتوازن المجتمع.

خالد الجندي: الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن 

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعا: "تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال احنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا ألا نترك هؤلاء النصابين لتشويه صورة الإسلام".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أجمل نسب فى القرآن الكريم كله بعد الانتساب إلى الله عزو وجل، والإسلام، أعظم وأعلى فئة مؤمنة فى القرآن كانوا الفراعنة، مستشهدا بقول الله: "وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه"، وهذا دليل أن هناك غيره كثير، وتلاقى حد يطلع يقولك متقولش إننا فراعنة، ده شرف لأى حد،  حتى السحرة وقفوا ضد فرعون بعد إسلامهم".
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