فيديو جراف .. سعر ومواصفات سيارة ترامب المعروضة للبيع

سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي موقع فيراري إف ferrari f430 حمراء اللون إنتاج عام 2007.

تم مؤخرا الإعلان عن بيععلي موقع ميكوم للمزادات التجارية وهي من طراز حمراء اللون إنتاج عام 2007.





سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيراري إف ferrari f430 ستذهب أعلن موقع ميكوم أنستذهب للمشتري مع نسخة من المستندات التي ملكيتها للرئيس الأمريكي وما يثبت تسجيلها علي محل إقامته برج ترامب.





ولمعرفة سعر و مواصفات سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قم بمشاهدة الفيديو التالي ..







تأتي سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيراري إف ferrari f430 بمحرك V8 سعة 4800 سي سي طراز RWD متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات والمحرك ينتج 490 حصان وتصل سرعتها القصوي إلي 315 كيلو مترا في الساعة.







سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروضة للبيع لم تقطع سوى 11 ألف كيلومتر فقط ما يعني أنها لا تزال بحالتها الأولى ولم تستخدم كثيرا علي الإطلاق مقارنة بعام الصنع.





وذكر الموقع المعروضة عليه سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طراز فيراري إف ferrari f430 أن وثائق السيارة تحمل توقيع ترامب الشخصي وسيتم تسليمها للمشتري مع نسخة من هذه المستندات والوثائق الأصلية.



