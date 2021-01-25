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فيديو جراف

فيديو جراف .. سعر ومواصفات سيارة ترامب المعروضة للبيع

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:43 م
صدى البلد
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اشرف عطية
تم مؤخرا الإعلان عن بيع سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي موقع ميكوم للمزادات التجارية وهي من طراز فيراري إف ferrari f430 حمراء اللون إنتاج عام 2007.

أعلن موقع ميكوم أن سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  فيراري إف ferrari f430 ستذهب للمشتري مع نسخة من المستندات التي ملكيتها للرئيس الأمريكي وما يثبت تسجيلها علي محل إقامته برج ترامب. 

ولمعرفة سعر و مواصفات سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قم بمشاهدة الفيديو التالي ..

تأتي سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيراري إف ferrari f430 بمحرك V8 سعة 4800 سي سي طراز RWD متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات والمحرك ينتج 490 حصان وتصل سرعتها القصوي إلي 315 كيلو مترا في الساعة.

سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروضة للبيع لم تقطع سوى 11 ألف كيلومتر فقط ما يعني أنها لا تزال بحالتها الأولى ولم تستخدم كثيرا علي الإطلاق مقارنة بعام الصنع.

وذكر الموقع المعروضة عليه سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طراز فيراري إف ferrari f430  أن وثائق السيارة تحمل توقيع ترامب الشخصي وسيتم تسليمها للمشتري مع نسخة من هذه المستندات والوثائق الأصلية.

تأتي سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طراز فيراري إف ferrari f430 بتصميم داخلي من الجلد البيج مع رموز علامة فيراري الأصلية، وتم طرحها بسعر أولي يتراوح بين 400 و500 ألف دولار أي ما يعادل 7 ملايين و 800.000 جنيه مصري دون جمارك أو رسوم.
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