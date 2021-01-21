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حوادث

إصابته خطيرة.. طفل يبتلع حجر ساعة أثناء اللهو في الدقهلية

الخميس 21/يناير/2021 - 07:13 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب طفل عمره 5 سنوات من قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بحالة إعياء شديدة إثر ابتلاعه حجر ساعة  أثناء لهوه، ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

ورد لمديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر بوصول طفل يدعى "مالك محمد جمعة"، 5 سنوات، إلى مستشفى منية النصر إدعاء ابتلاع جسم غريب وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته الصحية.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، وسؤال والده "محمد جمعة"، موظف بشركة المياه، تبين أن الطفل كان يلهو ويعبث في ساعة يد وابتلع حجر الساعة عن طريق الخطأ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز شرطة منية النصر  واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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