مونديال اليد.. المنتخب المجري يفوز على راقصي السامبا في الشوط الأول 16-11

وتأهلت منتخبات المجر وألمانيا وأوروجواي من المجموعة الأولى بجانب منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل من المجموعة الثانية .









وصعد منخب المجر للدور الرئيسي وفي حوذته 4 نقاط ، فيما يمتلك نظيره البرازيلي نقطة واحدة ، إسبانيا 3 نقاط ، ألمانيا 2 نقطة ، بولندا 2 نقطة . وانطلقت منافسات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة و الرابعة بمونديال كرة اليد أمس ، حيث تضم المجموعة الثالثة كل من فرنسا والنرويج و البرتغال وسويسرا و أيسلندا و الجزائر .









وشهدت المواجهات فوز سويسرا على ايسلندا 20/18 ، وفوز فرنسا على الجزائر 29/26 ،فوز النرويج على البرتغال 29/ 28 . فيما تضم مجموعة الرابعة مجموعة مصر كل من السويد والاتحاد الروسي و بيلاروسيا وسلوفنيا ومقدونيا .









وشهد اليوم الأول من الدور الرئيسي فوز مصر على الاتحاد الروسي 28/23 ، في مباراة كبيرة للفراعنة، وتعادل منتخب بيلاروسيا مع السويد 26/26 ، وفاز منتخب سلوفينيا، على نظيره مقدونيا الشمالية، بنتيجة 31 – 21 .