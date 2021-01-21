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رياضة

مونديال اليد.. المنتخب المجري يفوز على راقصي السامبا في الشوط الأول 16-11

الخميس 21/يناير/2021 - 07:52 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز المنتخب المجري على نظيره البرازيلي في الشوط الأول بنتيجة 16- 11 في المجموعة الأولي والتي انطلقت في الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 . وجاءت أحداث الشوط الأول مليئة بالحماس والندية من كلا المنتخبين إلا أن حارس المنتخب المجري كان له الكلمة الأولى في صد أكثر من 40 في المائة من هجمات البرازيل .  


واختتم منتخب المجر الدور التمهيدي بالفوز 29-28 على حساب ألمانيا لتشتعل المجموعة الأولى من مجموعات الدور الرئيسي .


وتأهلت منتخبات المجر وألمانيا وأوروجواي من المجموعة الأولى بجانب منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل من المجموعة الثانية .


وصعد منخب المجر للدور الرئيسي وفي حوذته 4 نقاط ، فيما يمتلك نظيره البرازيلي نقطة واحدة ، إسبانيا 3 نقاط ، ألمانيا 2 نقطة ، بولندا 2 نقطة . وانطلقت منافسات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة و الرابعة بمونديال كرة اليد أمس ، حيث تضم المجموعة الثالثة كل من فرنسا والنرويج و البرتغال وسويسرا و أيسلندا و الجزائر .


 وشهدت المواجهات فوز سويسرا على ايسلندا 20/18 ، وفوز فرنسا على الجزائر 29/26 ،فوز النرويج على البرتغال 29/ 28 . فيما تضم مجموعة الرابعة مجموعة مصر كل من السويد والاتحاد الروسي و بيلاروسيا وسلوفنيا ومقدونيا .  


وشهد اليوم الأول من الدور الرئيسي فوز مصر على الاتحاد الروسي 28/23 ، في مباراة كبيرة للفراعنة، وتعادل منتخب بيلاروسيا مع السويد 26/26 ، وفاز منتخب سلوفينيا، على نظيره مقدونيا الشمالية، بنتيجة 31 – 21 .
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